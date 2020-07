Ortalığı karıştıran iddia! Ayasofya Camii'nin tabelası yanlış mı yazıldı?

Cuma günü yüzbinlerce Müslüman'ın katılımıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne asılan tabelanın yanlış yazıldığı öne sürüldü. Söz konusu yazıda 'Ayasofya-i Kebir-i Cami-i Şerifi' ifadesinin yerine 'Ayasofya Cami-i Kebir-i Şerifi' olması gerektiği vurgulandı. İddianın merkezinde ise sosyal medyada yazısı dolaşan İskender Can mahlaslı bir kullanıcı...

İşta İskender Can ''Rezaletu'l rezulu'l-rüsva'' başlıklı yazısı:

Bu, Ayasofya'ya konulan tabela!..

Kırmızı ile işaretlediğim yerde ne yazıyor?

"Ayasofya Cami-i Kebir-i Şerifi."

Nece?

Eski Türkçe.. Yani güya "Osmanlıca"!

Bir altta, sarı ile işaretlediğim yerde ne yazıyor?

"Ayasofya-i Kebir-i Cami-i Şerifi."

Bu nece?

Bu da güya "eski Türkçenin yeni harflerle yazılışı"!

Peki..Eski harflerle,

"Ayasofya Cami-i Kebir-i Şerifi" diye yazılan bir yazı,

Yeni harflerle yazılılınca neden,

"Ayasofya-i Kebir-i Cami-i Şerifi." diye komik bir hâle geliveriyor?

Cevap:

Cehâletten!

Peki "Cami-i Kebir" nedir, "Cami-i Şerif" nedir?

Cevap:

Her ikisi de "Ulu Cami" demektir!

Peki, her ikisi neden birlikte kullanılıyor?

Cevap:

Cehaletten!

Peki, doğru olan hangisi?

Doğru olan:

"Ayasofya Cami-i Kebîri."

Bu kadar!

Yani, Türkçesi, "Ayasofya Ulu Camii."

En altta ne yazıyor?

"Mescid Ayasofyau'l-Kebir."

Nece?

Güya Arapça!

Ne anlama geliyor?

"Büyük Ayasofya Mescidi."

Peki "cami", Arapçaya çevrilince niçin birden bire "mescid" oluverdi?

Çünkü "Google Translate" anca o kadar çeviriyor!

Diyanet; "mescid" ile "cami" arasındaki farkı bilmiyor olabilir mi?

Demek ki bilmiyor!

"Mescid" ile "cami" aynı şey ise, "Osmanlıca"sını da öyle yazaydınız bari?

Ayrıca..

"Mescid Ayasofyau'l-Kebir.", "Ayasofya Ulu Camii" anlamına gelmiyor..

Ya ne anlama geliyor?

"Cami"nin değil "Ayasofya'nın ulu olduğu" anlamına geliyor!

Peki, "Ayasofya Cami-i Kebir-i Şerifi"nin Arapçası nasıldır?

Şu şekildedir:

L'cami'ul-kebiru'l-şerifu'l-Ayasofya."

E niçin öyle yazmamışlar?

Çünkü Google Translate böyle çevirmemiş!

Mavi okla gösterdiğim yerde ne yazıyor?

"1441" yazıyor!

Nedir?

Hicrî yıl!

Yani; 2020 yılının "Hicrî Takvim"deki karşılığı!

Peki, Osmanlı "Hicrî takvim"i mi kullanıyordu?

Hayır!

Tanzimat'tan sonra, 1840'da; Hicrî Takvim yerine "Rumî Takvim" kullanılmaya başlandı.

1870'e kadar her ikisi birlikte kullanıldı, 1870'te ise tamamen "Rumî Takvim"e geçildi.

Çünkü Hicri Takvim, bugün kullandığımız "Milâdî Takvim"e göre yılı "tam 11 gün eksik" ölçüyordu!

[Bu nedenle her yıl Ramazan ayı 11 gün geriye gider.]

Peki, Osmanlı'nın 1870'te, kullanmayı kesin olarak bıraktığı takvimin bu tabelada ne işi var?

Hiiiç! Cehâletten!..

Haydi diyelim illâ "Hicrî Takvim" kullanacaksın..

"Hicrî Takvim" yılı kullanıldığında, yanına Arapça ile "ince h" harfi konur ki, "Hicrî yıl olduğu" anlaşılsın...

Bunda o da konulmamış!

Neden?

Cehâletten!

Anadolu toprakları; Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemleri dahil böyle baştan savma bir dönem yaşamamıştır!

Kılıçlı kılıçsız bunca ulema, prof. vs toplanmışlar; ortaya böyle bir tabela çıkmış..

Bir tek İngilizcesi doğru..

Helâl olsun!

İskender Can/ 26.7.2020