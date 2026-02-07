  • İSTANBUL
Öyle böyle değil bu şifa: Peynir ve yoğurt değil... Kemikleri çelik gibi sağlam yapan vitamin
Selma Savcı

Öyle böyle değil bu şifa: Peynir ve yoğurt değil... Kemikleri çelik gibi sağlam yapan vitamin

Kemikleri çelik gibi sağlam yapan o vitamin kaynağının derinliklerine bilim dünyası tüm detaylarıyla bakmaya başladı.

Bilim dünyası, D vitamininin kemik yapısını çelik gibi güçlendirmesi için K2 vitamini ve magnezyum ile birlikte kullanılması gerektiğini kanıtladı. Uzmanlar, bu bileşenler olmadan alınan takviyelerin vücutta beklenen biyolojik etkiyi göstermediğini ifade etti.

Modern tıp dünyası, D vitamini takviyelerinin biyoyararlanımını artırmak için "yardımcı elementler" kullanımının hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Yapılan son araştırmalar, D vitamininin kalsiyumu emme kapasitesinin, K2 vitamini ve magnezyum desteğiyle birleştiğinde kemik yoğunluğunu maksimum seviyeye çıkardığını gösterdi.

Bilim dünyası, D vitamininin vücutta tam kapasiteyle çalışabilmesi için K2 vitamini ve magnezyum ile kombinasyonunun zorunlu olduğunu kanıtladı.

Uzmanlar, tek başına alınan takviyelerin kemik sağlığı üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını vurguladı.

D vitamini kalsiyumun emilmesini sağlarken, bu kalsiyumun damarlarda birikmek yerine kemiklere yönlendirilmesi görevini K2 vitamini üstlendi.

Mayo Clinic bünyesinde çalışmalar yürüten endokrinoloji uzmanı Dr. Bart Clarke, D vitamini ve K2 vitamininin birlikte kullanımının, arteriyel kalsifikasyon riskini azalttığını ve iskelet sistemini bir zırh gibi güçlendirdiğini ifade etti.

Clarke, bu iki vitaminin birbirini tamamlayan bir mekanizmayla çalıştığını belirtti.

Araştırmalar, vücuttaki magnezyum seviyesi yetersiz olduğunda D vitamininin aktif hale gelemediğini kanıtladı. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Qi Dai tarafından yürütülen geniş çaplı bir klinik çalışma, magnezyumun D vitamini metabolizmasını düzenleyen temel enzimlerin yakıtı olduğunu ortaya koydu.

Dr. Dai, magnezyum eksikliği olan bireylerde D vitamini takviyesinin beklenen sağlık faydasını sağlamadığını, magnezyum takviyesi ile bu etkinin katlandığını vurguladı.

Uzmanlar, rastgele takviye kullanımının organlar üzerinde yük oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. JoAnn Manson, takviye kullanımının tamamen bireysel verilere dayanması gerektiğini hatırlattı. Dr. Manson, "Doktorunuz bu takviyeleri her gün mü yoksa haftalık periyotlarla mı almanız gerektiğine karar verecek en yetkin kişidir" diyerek klinik gözetimin altını çizdi.

