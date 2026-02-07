  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Otomotiv
24
Yeniakit Publisher
10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!
Giriş Tarihi:

10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

Yeni yıl ile birlikte otomobil markaları peş peşe fiyatları güncellemeye başladı. İşte 10 markaya ait Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili...

#1
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

Otomobil satışları hız kesmeden devam ediyor. 2026 modellerin yavaş yavaş piyasaya sürülmesiyle birlikte fiyatlarda değişiklikler ortaya çıktı.

#2
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

YENİ YILLA BERABER FİYATLAR DEĞİŞTİ Otomobil pazarı, yeni yılın ilk ayı tabloyu yeniden şekillendirirken markalar fiyat listelerini güncelledi. Ocak ayı fiyat güncellemeleri sonrasında Türkiye otomobil pazarında 1 milyon TL altında sıfır kilometre seçenek kalmadı.

#3
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

EN UYGUN FİYATLI 20 SIFIR OTOMOBİL:

#4
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

FIAT -Fiat Egea Cross - 1.269.900 TL

#5
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

-Fiat Grande Panda - 1.499.900 TL

#6
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

HYUNDAI -Hyundai i20 - 1.334.500 TL

#7
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

-Hyundai Inster - 1.453.000 TL

#8
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

DACIA -Dacia Sandero essential TCe - 1.000.299 TL

#9
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

-Dacia Sandero Stepway - 1.240.000 TL

#10
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

KIA -KIA Picanto Feel - 1.290.000 TL

#11
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

-KIA Picanto (genel) - 1.290.000 TL

#12
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

SEAT -Seat Ibiza - 1.599.000 TL

#13
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

-Seat Arona - 1.689.000 TL

#14
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

TOYOTA -Toyota Corolla 1.5 Vision Plus - 1.650.000 TL

#15
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

-Toyota Yaris - 1.720.000 TL

#16
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

BYD -BYD ATTO 2 - 1.575.000 TL

#17
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

-BYD Dolphin / Seal - 1.650.000 TL

#18
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

NISSAN -Nissan Juke Tekna Manuel - 1.549.000 TL

#19
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

-Nissan Micra - 1.590.000 TL

#20
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

OPEL -Opel Corsa 1.2 Edition Manuel - 1.416.000 TL

#21
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

-Opel Corsa GS Line - 1.480.000 TL

#22
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

CITROEN -Citroen C3 Hatchback - 1.460.000 TL

#23
Foto - 10 markanın enleri belli oldu: İşte Türkiye'nin en ucuz 20 otomobili!

-Citroen e-C3 Plus (Elektrikli) - 1.420.000 TL/ derleyen: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
