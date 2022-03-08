Ortalığı karıştıran açıklama: Rusya, Kuzey Kore'nin füze denemelerini savundu!

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pyotr İlyiçyov, Kuzey Kore’nin, daha önce füze denemelerine ara verdiğinde, karşılığında hiçbir şey almadığını; ABD’nin, roket denemelerinin durdurulması karşısında Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesini görüşmeye yanaşmadığını söyledi.

“Aksine, ABD o dönemde Güney Kore ile askeri işbirliğini artırdı” diyen İlyiçyov, bu nedenle Kuzey Kore’nin füze denemelerine geri dönmesini anlayabildiklerini kaydetti.

Kuzey Kore, yaklaşık bir buçuk sene sonra bu ocak ayında bir dizi roket denemesi gerçekleştirmişti, bunlardan birisi 2017’den beri denemesi yapılan en büyük roketti. Ülke, şubat ayında da denizde bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.