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Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin geçen yıl İran'a yönelik bir saldırı için ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) savaş planı talebinde bulunduğu iddia edildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 06:29
Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin eski ve görevdeki yetkililerine dayandırdığı haberinde, eylül ayında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine  yönelik saldırı sonrasında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un idaresindeki Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İran'ı vurma konusunu masaya yatırdığı, Pentagon'dan da bu konuda askeri seçenek talebinde bulunduğu öne sürüldü.

"Savaş ilanı"

Konseyin talebinin, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığını endişelendirdiği belirtilen haberde, eski Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'in Amerikan elçiliğine yönelik saldırıyı "savaş ilanı"  olarak nitelendirdiğini, ABD'nin buna uygun adımlar atması gerektiğini ifade  etti.

İran'a yönelik saldırı planları

Pentagon'un, Konseyin talebine yanıt verip İran'a yönelik saldırı planlarını gönderdiğine dikkat çekilen haberde, Beyaz Saray'ın bu konuda atılacak bir adımın üzerinde çalışıp çalışmadığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda  bilgi sahibi olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

Askeri planlar

Pentagon bu konuda açıklama yapmaktan kaçınırken Wall Street Journal Gazetesi, Konseyin, Irak ve Suriye'de eş zamanlı saldırı düzenlemek için bazı askeri planları istediğini iddia etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 06:29
  1. savaş
  2. pentagon
  3. bolton
  4. DÜNYA Haberleri

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