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Ekonomi

Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayene işlemlerinde düzenleme

Bu donanımların trafikte hız ölçümünde kullanılabilmesi için kullanıcılar tarafından hazırlanacak damga planları, 31 Aralık'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylattırılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:40:57 -
Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayene işlemlerinde düzenleme

ANKARA (AA) - Trafikte kullanılan ortalama hız ölçüm donanımlarının muayene işlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle kara yollarında belirli bir yol kesiminin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını tespit edebilen "ortalama hız ölçüm donanımlarının" mevzuat değişikliği sonrası kullanılabilmesi için gerekli onayı yaptırma takvimi yeniden düzenlendi.

Buna göre, mevzuatın yayımlanmasından önce piyasada kullanımda olan veya kurulu bulunan donanımların muayenelerinde tip onay şartı aranmayacak. Ortalama hız ölçüm donanımlarının trafikte hız ölçümünde kullanılabilmesi için kullanıcılar tarafından hazırlanacak damga planları 31 Aralık'a kadar Bakanlığa onaylattırılabilecek. Bu işlemleri süresinde tamamlanan donanımlar, muayene işlemleri yaptırılmak suretiyle trafikte hız ölçümünde kullanılabilecek.


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