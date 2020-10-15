İSTANBUL (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, sendika yönetimlerinde yüzde 8 olan kadın temsil oranını yukarıya çekeceklerini bildirdi.

TİSK, Hak-İş ve Türk-İş tarafından düzenlenen "Ortak Paylaşım Forumu 2020" toplantısı, TİSK'in ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirildi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, geçen yıl da gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu'nun amacına ulaştığını, birlikte güzel projeler üretildiğini söyledi.

Bu yıl koşulların farklı olduğunu ifade eden Akkol, salgın sürecinde aynı ruh ile kenetlenildiğini vurgulayarak, işçi ve işverene ortak fayda sağlayacak ortak platformlar oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Geçen yıl düzenlenen forumda kadın, engelli, çocuk, çevre ve yaşlılar olmak üzere 5 gündemi tartıştıklarını hatırlatan Akkol, bu çalışmaların sonuçlarının alındığını söyledi.

Akkol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevre alanında TİSK olarak her sene 2 milyon ağaç dikelim dedik. Fidan bağışı projesini başlatarak 1 milyon küsur fidan dikimine ulaşıldı. Yaşlanmakta olan büyüklere eğitim sağlama konusunda, salgın süresine özel uyum ve dayanıklılık programı hazırladık. Ücretsiz tıbbi destek sunduk. Engellilere yönelik engelsiz erişim platformunun ilk adımını atıyoruz. Türkiye'deki tüm engellilere açık ve ücretsiz olarak hizmet verecek."

Çocuklara yönelik ise madde bağımlılığı konusunda ebeveynlere farkındalık sağlamak için Yeşilay ile iş birliği yaptıklarını dile getiren Akkol, 5 bin aileye ulaşıldığını aktardı.

Geçen yıl kadın konusunu ele aldıklarını, bu yıl da aynı konu üzerine yoğunlaşacaklarını ifade eden Akkol, "Kadın temsilcilerini sendikalarımızda düşük buluyoruz, işverenler için de böyle. Sendika yönetimlerinde yüzde 8 olan kadın temsil oranını yukarıya çekeceğiz. Sadece Türkiye'ye yönelik değil dünyaya yönelik bir adım bu. Kadın istihdamında Türkiye iyi bir yol kat etti ancak hala önümüzde yol var." dedi.

- "Birlikteliğimiz ülkemizin de işini kolaylaştırıyor"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da diğer sendikalarla bir araya gelmenin katkılarına değinerek birlikte 4 ayrı deklarasyon yayınladıklarını söyledi.

Arslan, "Özellikle pandemi ile ortaya çıkan sorunlarla ayrıca birlikte oturup çalıştık, 4 deklarasyonu kamuoyu ve hükümetle paylaştık. Bizim birlikteliğimiz ülkemizin de işini kolaylaştırıyor. Aslında işçi ve işveren işlerinin birlikte yürütülmesi Avrupa Birliğinin de temel müktesebatından biri." diye konuştu.

Kadın sendikacı yetiştirme yönünde projeler yaptıklarını dile getiren Arslan, 170 bin kadın üyeleri bulunduğunu kaydetti.

Çevre alanında fidan dikme projesi yaptıklarını, çocuklara yönelik ise Yeşilay ile birlikte çalışarak çocuk işçilere yönelik çalışmalarda bulunduklarını aktaran Arslan, "Suriyeli göçmenlerin de ülkemize girmesinden kaynaklanan bize gelen rakamlara göre 720 bin civarında çocuk işçi bulunuyor. Okulda, eğitimde olması gereken çocukların kayıt dışı çalıştırılmasına gönlümüz razı değil." dedi.

Arslan, pandemi sürecinde birtakım esnek çalışma sistemleriyle karşılaştıklarına değinerek, bu yeni konsepte yönelik hazırlıklı olduklarını anlattı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, pandemi döneminde dijitalleşmenin öneminin ortaya çıktığını ve buna ayak uydurulması gerektiğinin altını çizdi.

Yılın büyük bölümünün pandemiyle mücadeleyle geçtiğini hatırlatan Atalay, iş yerleri ve işçiler açısından örgütlenmenin, sendikalaşmanın önemli olduğunu ifade etti.

Kıdem tazminatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Atalay, "Bununla ilgili bir çalışma yapmak lazım, almayan da var. Biz bu sistemden razıyız, bu sistemden memnunuz ama almayanlarla ilgili bir madde yazılıp sorun çözülsün." dedi.



