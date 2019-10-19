‘Ortak altyapı memleket meselesi’

Kurulduğu günden bu yana 25 yıldır Türkiye’nin teknolojide öncü bir ülke olması için çalışmalarını ve yatırımlarını aralıksız olarak sürdüren Turkcell, 25’inci yılı etkinlikleri kapsamında başkent Ankara’da özel bir resepsiyon düzenledi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Valisi Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 500’e yakın davetli katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan çeyrek asır önce kurulan Turkcell’in ülkenin en büyük GSM operatörlerinden biri haline geldiğini ifade ederek ”Bu hedef doğrultusunda çok önemli gelişmeler kat ettik ve bu gelişmeler sonucunda telekomünikasyon sektörü, kendi içinden küresel markalar çıkarır hale geldi. Bu markalardan birisi de Turkcell” dedi.

“25 yıllık genç çınar”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, 25 yıl önce adeta bir fidan olarak dikilen Turkcell’in bugün 25 yaşında genç bir çınar ağacına dönüştüğünü belirtti.

Turkcell’in yatırımlarının önemli bir kısmının, ülkemizin dijital dönüşümünün vazgeçilmez bir unsuru olan fiber altyapılara yapıldığının altını çizen Ahmet Akça, kesintisiz ve kaliteli haberleşmenin bir unsuru olan haberleşme altyapılarının kurulması ve korunması noktasında kamu kurumlarının azami özen göstermeleri gerektiğini belirtti. Ahmet Akça, ortak altyapının memleket meselesi olduğunun altını çizerek “Ortak altyapının önünü açmak amacıyla ilk adım olarak baz istasyonu kulelerinin bir altyapı şirketinde konsolide edilmesi, sonrasında fiber altyapıların ve nihayetinde önümüzdeki dönemde 5G şebeke yatırımlarının da ortak şekilde yapılması gerekiyor” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise “Kuruluşumuzdan bu yana geçen 25 yılda ülkemize katma değer katmak için çalıştık. Bunun için de kuruluşumuzdan bugüne kadar 50 milyar TL’lik bir yatırım yaptık. Önümüzdeki üç yılda 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.