Ortak akıl ‘Başkanlık’ diyor

Zillet İttifakının bileşenleri ‘Parlamenter Sistem’ çağrılarıyla suni bir gündem oluştururken, ortak akıl başkanlık sistemi istiyor. Türkiye’nin bugünlere gelmesinde önemli hizmetleri olan siyasi isimler başkanlık modelini savunurken, Batılı devletlerin de parlamenter sistemin neden olduğu handikaplardan kurtulmak için çalışmalar başlatması, en uygun yönetim modelinin başkanlık sistemi olduğunu gözler önüne seriyor.

Millet Başkanlıktan yana

Gazeteci Yazar Murat Özer, şu değerlendirmelerde bulundu: “Aylardır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kaldırılıp, eskiden olduğu gibi ‘koalisyon kavgalarıyla’ ülkenin yönetilemediği, halkın büyük çoğunluğunun değil, vesayetçilerin iktidar olduğu Parlamenter Sisteme geçilmesini tartışıyoruz. Neden? Muhalefetteki yamalı bohça ittifakı bu haliyle hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyeceği için. Türkiye, siyasetteki bu zehirlenmeyi yaşamaya mecbur mu? Biz bu tartışmaları üstelik iki defa halkın oyuna götürerek kapatmadık mı? Cumhurbaşkanını halkın doğrudan seçmesi konusunu referandumda halka sordu. Halkın cevabı yüzde 69 gibi ezici bir çoğunlukla ‘evet’ oldu. İşte halkın cevabı. Ortak akıl başkanlık sisteminde mutabık. Halkın büyük çoğunluğunun onayıyla iktidar olunabilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni halkın onayına sunmak oldu. Bu referandumda da halkın yüzde 51,41’i yani tam 25 Milyon 157 bin 463 kişi evet oyu vererek, bu sistemi tasdik etti.”

Ortak akıl işaret ediyor

Hukukçu Necip Kumandan da, şunları dile getirdi: “Başkanlık sistemini dikta rejmi gibi lanse edenler bilinçli bir manipülasyon ve saldırı gerçekleştirmektedir. Başkanlık halk tarafından seçilen bir isme anayasal sınırlar dahilinde yetki verilmesidir. Geçmiş dönemlerde Merhum Erbakan, Özal, Türkeş ve Yazıcıoğlu gibi isimler hep başkanlık sisteminden yana olmuşlardır. Batılı birçok devlet parlamenter sistemden kurtulmanın formüllerini aramaktadır. Ortak akıl başkanlık sisteminin faydalarını görmekte ve bilmektedir. Parlamenter sistem hükümet krizlerine neden oluyor. Geçmişte koalisyon hükümetleriyle uzun seneler kaybettik. Enerjimiz boşa harcandı. Bugün gelinen noktada ise etkin ve hızlı bir kararlar alabiliyoruz. Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin istikrarlı ve güçlü olduklarını da göz ardı etmemek gerekiyor.”