Dünyanın en iyi genç futbolcuları belli oldu! Türk yıldız ilk 5'te
Dünyanın en değerli genç oyuncuları belli oldu. İşte Arda Güler ve Kenan Yıldızın da yer aldığı o liste...
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Dünyanın en değerli genç oyuncuları belli oldu. İşte Arda Güler ve Kenan Yıldızın da yer aldığı o liste...
Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız da bu listede gösterildi. İşte Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da yer aldığı 20 kişilik o liste...
20. Johan Manzambi | Aston Villa | Piyasa değeri: 65 milyon euro
19. Myles Lewis-Skelly | Arsenal | Piyasa değeri: 65 milyon euro
18. Luka Vuskovic | Brighton | Piyasa değeri: 65 milyon euro
17. Mateus Fernandes | Tottenham | Piyasa değeri:70 milyon euro
16. Nico O'Reilly | Manchester City | Piyasa değeri: 70 milyon euro
15. Junior Kroupi | Bournemouth | Piyasa değeri: 70 milyon euro
14. Adam Wharton | Crystal Palace | Piyasa değeri:75 milyon euro
13. Kobbie Mainoo | Manchester United | Piyasa değeri: 75 milyon euro
12. KENAN YILDIZ | JUVENTUS | PİYASA DEĞERİ: 75 MİLYON EURO
11. Nico Paz | Como | Piyasa değeri: 80 milyon euro
10. Zaire-Emery | PSG | Piyasa değeri: 80 milyon euro
9. Estevao | Chelsea | Piyasa değeri: 80 milyon euro
8. Aleksandar Pavlovic | Bayern Münih | Piyasa değeri: 90 milyon euro
7. Ayyoub Bouaddi | Manchester City | Piyasa değeri: 90 milyon euro
6. Pau Cubarsi | Barcelona | Piyasa değeri: 100 milyon euro
5. ARDA GÜLER | REAL MADRİD | PİYASA DEĞERİ: 100 MİLYON EURO
4. Desire Doue | PSG | Piyasa değeri: 120 milyon euro
3. Yan Diomande | Real Madrid | Piyasa değeri: 120 milyon euro
2. Joao Neves | PSG | Piyasa değeri: 140 milyon euro
1. Lamine Yamal | Barcelona | Piyasa değeri: 220 milyon euro
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