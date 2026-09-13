Ortahisar'da fındık işletmecisi: "Fındığı randımanlı ise yüzde 200'le kâr edebilir"

Fındıkta hasat sezonunun sona ermesiyle işletmelerde kırım, kavurma ve paketleme mesaisi yoğunlaştı. Ortahisar ilçesinde kırma ve kavurma tesisi işleten Mustafa Dereköylü, ürününü tüccara satmak yerine işlettiren üreticinin randımana ve cinse göre yüzde 40'ın üzerinde, yüzde 100'e kadar kâr elde edebildiğini, fındık randımanlı ise yüzde 200'le kâr edebileceğini söyledi.

Karadeniz'in en önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındıkta Ağustos'ta başlayan hasadın ardından kurutma da tamamlandı. Kimi üretici bu aşamada fındığını tüccara satıyor; kimi üretici ise tüketeceği fındığı, son yıllarda yörede sayısı çoğalan kırma ve kavurma işletmelerine götürüyor. Ürün, belli bir ücret karşılığında kırılmış, kavrulmuş ve vakumlanmış paketler hâlinde sahibine teslim ediliyor. Üreticilerin ve gurbetçilerin getirdiği fındıklar, başta iç fındık ve fındık ezmesi olmak üzere farklı biçimlerde değerlendiriliyor.

Ticari amaçla getirilen fındık geçen seneye göre arttı

Dereköylü, fındığın büyük bir çabayla toplandığını, kırım ve kavurma işlerinin başlamasıyla tesisteki yoğunluğun arttığını anlattı: “Vatandaşlar fındıklarını getiriyorlar; kırıyoruz, kavuruyoruz, işliyoruz ve paketliyoruz. Fındık ezmesi yapıyoruz, hediyelik olarak götürüyorlar. Gurbetçiler daha ziyade iç fındık olarak evlerine götürüyorlar.”

Ticari amaçla gelen fındığın geçen seneye göre arttığını dile getiren işletmeci, vatandaşın artık tüccara satmak yerine fındığını getirip yarım kilogramlık veya bir kilogramlık ezme yaptırdığını ve iç piyasada sattığını söyledi. Kazancı ise şöyle anlattı: “Fındığın randımanına ve cinsine göre yüzde 40'ın üzerinde, yüzde 100'e kadar kâr elde edilebiliyor. Fındığı randımanlı ise yüzde 200'le kâr edebilir. En kötü fındıkta bile yüzde 40 bir kâr var.”

Hasat yağış nedeniyle 10-15 gün gecikti

Bu sene mevsimin biraz yağışlı gittiğini, bütün hububat gibi fındığın da bundan etkilendiğini ve hasatta 10-15 gün geri kalındığını söyleyen Dereköylü, “Bu sene fındık randımanlı. Az oldu ama randımanlı oldu” dedi. İşletmeciye göre randıman yüksek kesimlerde tatmin edici, alçak kesimlerde ise biraz düşük; fındığın kalitesi rakıma göre değişiyor.

Deniz kenarında rakım düşük olduğu için randımanın azaldığını aktaran Dereköylü, denize yakın yerlerde böceğin sürdüğünü, yüksek kesimlerde ise kesildiğini söyledi. Yağışı fazla alan ve serin geçen yüksek yerlerde randımanın yüksek olduğunu anlatan işletmeci, satılacak fındıkları genellikle yüksek rakımlı yerlerden tercih ederek alıp işlediklerini ve sattıklarını dile getirdi.

Emanete fındık bırakma neredeyse yarı yarıya düştü

Dereköylü, fındığı emanetçiye bırakma döneminin gerilediğini de aktardı: “Emanetçiye fındık bırakma işi şu anda neredeyse yarı yarıya düştü. Emanet işi üç beş yıl içinde biter diye düşünüyorum. Vatandaş bilinçleniyor. Vatandaş kendi fındığını artık yaptırıp satmasını öğrendi.” İşletmeci, üreticinin satacak cesareti de bulduğunda emanet ve tüccar işinin biraz zayıflayacağı görüşünde.

Türk fındığının kalitesiyle dünyada ilk sırada olduğunu dile getiren Dereköylü, sözlerini şöyle tamamladı: “Türk fındığını dünya tescillemiş. Dünyada bir numara. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon-Ordu arasında yetişen fındık dünyanın hiçbir yerinde olmuyor. Amerika'da, İspanya'da, İtalya'da, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, dünyanın her yerinde fındık oluyor. Şili'ye bile fındık gitti. Ancak bizim coğrafyamızdaki fındığın kalitesini, lezzetini ve aromasını yakalayamazlar.”