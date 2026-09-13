Bir ili istila ettiler: Boyları 20 santimetreye ulaşabiliyor!

'LÜTFEN ZARAR VERMEYİN' Vatandaşlardan çekirgeleri gördüklerinde zarar vermemelerini isteyen Prof. Dr. Taylan, "Bu canlıyı gördüğünüzde, özellikle Saga cinsine ait bu türleri gördüğünüzde lütfen zarar vermeyin. Bilakis bu canlıları muhafaza edin. Çünkü bulundukları habitatta ve ekosistemde av-avcı ilişkisini dengeleyen ve kontrol eden önemli bir avcı türdür. 'Saga' cinsinin Türkiye'de çok sayıda türü var. Hatta bazı uzmanlar bu cinsin özellikle gen merkezinin Anadolu olduğunu ifade etmektedir. İlk tür 1938 yılında tanımlanmıştır. Batı Palearktik bölgede toplam 13 tür bulunmaktadır. Ülkemizde en son bulunan türlerden biri de Saga Hakkarica türüdür. Hakkari ilinde bulunmuş ve tespit edilmiştir. Bu tür, bizim yaptığımız bir çalışma sonucunda ortaya çıkarılmıştır" diye konuştu.