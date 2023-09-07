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Yerel Ortağını öldürdü! Başka şehirde yakalandı
Yerel

Ortağını öldürdü! Başka şehirde yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 16:04:00 -
Ortağını öldürdü! Başka şehirde yakalandı

Ankara’da anlaşmazlık yaşadığı ortağını öldüren, O.Ş. ile ona yardım ettiği tespit edilen S.K. Konya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam saat 18:00 sıralarında Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi’nde O.Ş. anlaşmazlık yaşadığı ortağının hayatına ateşli silahla son verdi. Kendisine yardım eden S.K. ile olay yerinden otomobille kaçan S.K., Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin yürüttüğü teknik takiple Konya’da gözaltına alındı.

O.Ş. ve S.K. adli yapılmak üzere Ankara’ya getirildi.

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