Ortadoğu'nun vampiri toprakları unutun mesajı verdi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan normalleşme anlaşmasıyla barış karşılığı toprak ilkesinin artık geçerli olmadığını belirten İsrail Başbakanı Binyamin Natanyahu ilhak planından vazgeçmediğini açıkladı.
Yazılı bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Batı Şeria'daki bazı toprakların ilhak edileceğini açıkladı.
ABD'nin Yüzyılın Anlaşması Planı dediği anlaşmada bir değişiklik olmadığını belirten Netanyahu, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın da kendisi gibi düşündüğünü iddia etti.
Barış karşılığı toprak yok
Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan anlaşma sonrasında barış karşılığı toprak düşüncesinin güçten doğan barış inancıyla değiştirildiğini söyledi.
Sözler yalan oldu
1991'de İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen konferansta, "barış karşılığı toprak" ilkesi benimsenmişti. Plana göre İsrail 1967 yılında işgal ettiği topraklardan çekilecek, Kudüs Filistin'in başkenti olacaktı.