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Ortadoğulu yatırımcılar Yalova gözlerini çevirdi

Yalova, Orta Doğulu yatırımcıların gözdesi oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:38
Ortadoğulu yatırımcılar Yalova gözlerini çevirdi

Yalova, Orta Doğulu yatırımcıların gözdesi oldu.


Yerli ve yabancı konut satışlarında büyük talep gören Yalova‘da Orta Doğulu yatırımcılar büyük projelergerçekleştiriyor. Arap yatırımcılar, bölgeyi deniz ve doğasından dolayı çok beğeniyor. 30 milyon dolara mal olacak iki projeyi Çınarcık’tabaşlatan firma, adını "Cennet Yalova" koydu. 28 bin metre kareye konut ve sosyal alanlar inşa edilecek. Projenin temeli törenle atıldı. Yatırımcı Muhammed Hassan, “2 proje 30 milyon dolara mal olacak. Türkiye ekonomisi hızla güçleniyor. Geçmişten bugüne biz Türkiye safında yer aldık. Türkiye’nin çok düşmanı var, inşallah geçmişte de gelecekte de hep zafer İslam’ın ve Türkiye’nin olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:38
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