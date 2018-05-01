Ortadoğu silah tezgâhı!

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan silah satışı verileri başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyadaki savaş ve çatışmaların gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

Dünyanın her tarafından özellikle de Ortadoğu’dan yükselen savaş ve çatışma seslerinin arkasındaki gerçek nedenlerden biri olan silah ihracatına dair veriler açıklandı. Dünya silah piyasasının önemli bir kısmını elinde tutan ABD başta olmak üzere Rusya, Fransa, Almanya ve Çin’in silah ihracatında önemli oranda artış meydana gelirken, bu 5 ülke tarafından satılan silahların yüzde 49’u Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Silah satışındaki liderliğini sürdüren ABD’nin toplam satışlar içindeki payı yüzde 34.

198 ÜLKEYE SATIŞ

2008-2017 arasındaki ihracatını yüzde 25 artıran ABD, en yakın rakibi Rusya’dan yüzde 58 daha fazla satış yaptı. Bu dönemde 198 ülkeye silah satan ABD’nin Orta Doğu ülkelerine yaptığı satışlar toplam satışlarının yüzde 49’unu oluşturdu.

ABD’nin Trump’ın göreve gelmesi sonrası imzaladığı anlaşmalar neticesinde önümüzdeki senelerde de silah satışları konusunda zirveyi korumaya devam edeceği belirtildi.