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Ortaca’da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde görev yapan öğretmenlere, trafik eğitimi verildi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:50
Ortaca’da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde görev yapan öğretmenlere, trafik eğitimi verildi.


Ortaca Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim Ortaca Anadolu Lisesi’nde yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri Halit Çaydaş ve Emel Sarıhan tarafından verilen eğitimde video, slayt ve panolar eşliğinde öğretmenler bilgilendirildi.


Eğitimde genel trafik kuralları, trafiğin tanımı, ülkede ve bölgedeki trafik kazalarıyla ilgili istatistik bilgiler, hız kurallarına uymanın, emniyet kemeri takmanın, kask kullanmanın önemi, sürücü belgesi olmadan ve alkollü araç kullanmanın sakıncaları ve cezalar konusunda öğretmenlere bilgiler verildi.


2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi öğretmenlere trafik eğitimi seminerine 200’e yakın öğretmen katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:50
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