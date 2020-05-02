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Aktüel

Ortaca’da alışveriş için güvenli ortam oluşturuldu

Çin’in Wuhan Kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir tehdit halini alan korona virüs salgınına karşı Ortaca Belediyesince yürütülen mücadele sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:37:33 -
Ortaca’da alışveriş için güvenli ortam oluşturuldu

Çin’in Wuhan Kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir tehdit halini alan korona virüs salgınına karşı Ortaca Belediyesince yürütülen mücadele sürüyor.


Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Dalyan ve Ortaca pazarlarında yaptığı denetimler devam ediyor. Denetimlerde, pazarın giriş ve çıkışını bariyerlerle ayıran zabıta ve polis ekipleri farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına izin vermiyor. Zabıta ekiplerince pazara gelen vatandaşların ateşleri ölçülürken maske ve eldiven dağıtımı yapılıyor.


Pazara alış verişine gelen 65 yaş üzeri kişiler İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında uyarılarak evlerine gönderildi.


Pazardaki poşetlerde satılan ürünlerin tazeliği ve gramajı da kontrol edildi. Tezgahların üçer metre arayla kurulup kurulmadığını da kontrol eden görevliler, kişiler arası sosyal mesafenin korunmasını sağlayıp güvenli bir pazar ortamı oluşturdu.

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