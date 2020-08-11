Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'deki 6 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Trabzon'da yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Kunduracılar Caddesi'nde yapılan denetimlere katılan Vali Ustaoğlu, iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi. Kurallara uymayan bazı iş yerlerine zabıta ekiplerince ceza kesildi.

Özellikle çay ocaklarında sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Ustaoğlu, AA muhabirine açıklama yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da denetimlerin yoğun şekilde gerçekleştirildiğini belirten Ustaoğlu, il ve ilçelerde 465 ekip ve 1458 personelle yoğun bir denetim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ustaoğlu, genel olarak vatandaşların kurallara uymaya çalıştığını ancak en fazla sıkıntının maskenin doğru takılması noktasında olduğunu ifade ederek, "O konuda da uyarılarımız devam edecek." dedi.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Metin Alper de katıldı.

Alper de iş yerlerini gezerek, vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

- Ordu

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahalarında kontrollerini sürdürüyor.



Ekipler, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.



Trafik ekipleri de taksi ve dolmuşlar üzerinde denetim yaptı.

- Giresun

Giresun'da da koronavirüs denetimleri kapsamında polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kentteki iş yerlerini denetledi.

İş yerleri sahiplerine ve çalışanlarına sosyal mesafe, maske ve dezenfektan konularında yapılması gerekenlerle ilgili uyarıda bulundu.

- Artvin

Artvin'de de "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında iş yeri denetimleri yapılarak sosyal mesafe kuralı, maske ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Denetimler kapsamında market, lokanta, kafeterya, kıraathane, toplu taşıma araçları ve alışveriş alanlarını gezen zabıta ve polis ekipleri, buralarda kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Denetimlere katılan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, şehrin yoğunluk yaşanan caddelerinde dolaşarak, esnaf ve vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları hususunda ikazlarda bulundu.

Bu kurala uymanın toplum sağlığı için elzem olduğunu vurgulayan Doruk, herkesin kendi önlemini alması durumunda bu salgının büyük oranda önüne geçileceğini kaydetti.

- Bayburt

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de katıldığı uygulamada, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Epcim, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

İl genelindeki denetimlerde 21 ekip ve 78 personelin görev aldığı öğrenildi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de de İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, beraberinde Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Emniyet Müdürü Celal Taşçi, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara ile kentteki denetimlere katıldı.



Kentteki pazar alanı, iş yerleri, marketler ve çay ocakları ile şehir içi dolmuşları denetleyen Vali Taşbilek ve beraberindekiler, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.



Vatandaşları ve esnafı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyaran Vali Taşbilek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptıklarını söyledi.



Denetimler esnasında vatandaşlara gerekli uyarıları yaptıklarını dile getiren Taşbilek, şöyle devam etti:



"Yeni normalin temel şifresi temizlik, maske ve sosyal mesafe. Lütfen bu kurallara uyalım. Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun bizlere işaret ettiği kurallara titizlikle uyalım. Hep birlikte, el birliğiyle bu sıkıntının üstesinden geleceğiz. Birbirimizi ve sevdiklerimizi korumak için alınması gereken bütün tedbirleri almak ve uyulması gereken bütün kurallara uymak zorundayız"



Taşbilek, yapılan denetimlerde çoğunlukla kurallara uyulduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, denetimlerin sıklıkla sürdürüleceğini kaydetti.



