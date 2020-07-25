Orta Karadeniz'de 148 immün plazma bağışçısı 218 hastaya umut oldu

SAMSUN (AA) - RECEP BİLEK - Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluk alanında bulunan ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 148 hasta, 218 immün plazma bağışında bulunarak diğer hastalara umut oldu.

Samsun'un Canik ilçesinde faaliyetini sürdüren Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, immün plazma bağışı almaya devam ediyor.

Bölge Kan Merkezi, hastalığa yakalanıp iyileşmiş hastalara telefon veya mesajla ulaşarak immün plazma bağışında bulunmaları için davet ediyor.

İyileşen hastalardan alınarak sağlık kuruluşlarına gönderilen immün plazmalar, hastalara şifa oluyor.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, AA muhabirine, sorumluluk sahalarının Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat'ı kapsadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19'a ilişkin alınması gereken koruyucu, önleyici tedbirleri ve tavsiye kararları paylaştığını anlatan Yıldırım, "Kan hizmetleri pandemi sırasında dahi devam ettirilmesi gereken en önemli hizmetlerden bir tanesi. Bu anlamda koronavirüse yakalanıp iyileşen hastalarımızdan, tedavileri devam edenler için kullanılan immün plazma bağışımızı almaya devam ediyoruz." dedi.

Orta Karadeniz bölgesinde ilk immün plazma bağışını 14 Nisan'da aldıklarını dile getiren Yıldırım, "Bölgemizde 148 bağışçımız, 218 immün plazma bağışı yaptı. Bazı bağışçılarımız mükerrer bağışta bulunabiliyor. İmmün plazma bağışı yapan bir kişi bir hafta 10 günlük süreç esnasında ikinci, ondan sonra 7 ila 10 gün süre sonunda üçüncü bağışı yapabiliyor. Bu süreç esnasında bölgemizde tedavi gören 122 hastaya da 228 ünite immün plazma gönderimi sağladık." ifadelerini kullandı.

Sağlık kuruluşlarında tedavisi devam eden Kovid-19 tanısı almış hastalar olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bağışçılarımız kendi olanaklarıyla ya da bizim imkanlarımızla Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimizdeki bağış noktamıza geliyor ve bağış işlemini gerçekleştiriyoruz. Her immün plazma bağışından iki ürün üretiyoruz. Bu ürünler iki hastaya kullanılabiliyor. Sağlık kuruluşlarının talepleri çerçevesinde bu ürünler sağlık kuruluşlarına dağıtılmakta."

Yıldırım, ülke olarak kontrollü normalleşme süreci yaşandığına dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığının uyarıları kapsamında kişisel hijyene, maske kullanmaya ve fiziksel mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.