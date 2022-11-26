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Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 40 Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 40 Araştırma Görevlisi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 40 araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 15:33:00 -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 40 Araştırma Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacak.

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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