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Aktüel Orta Avrupa’da Kovid-19 vakalarındaki günlük artış sürüyor
Aktüel

Orta Avrupa’da Kovid-19 vakalarındaki günlük artış sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:27:27 -
Orta Avrupa’da Kovid-19 vakalarındaki günlük artış sürüyor

BUDAPEŞTE (AA) - Orta Avrupa ülkeleri Çekya, Avusturya ve Slovakya’da bugüne kadarki en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaydedildi, Polonya ve Macaristan'da da salgın yayılmaya devam ediyor.

Son dönemde vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle ülke genelinde sert önlemler alan ve Avrupa Birliği (AB) ile NATO'dan yardım talep eden Çekya'da günlük vaka sayısı 15 bini aştı.

Çekya’da son 24 saatte 15 bin 258 vaka ile salgın sürecinde en yüksek günlük veri kaydedildi. Ülkede toplam 238 bin 323 vaka tespit edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı 126 artarak 1971’e ulaştı.

- Slovakya

Salgının hızla yayılması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Slovakya'da son 24 saatte 2 bin 890 vakayla bugüne kadarki en yüksek günlük veri kaydedildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 40 bin 801’e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 25 artarak 159'a yükseldi.

- Avusturya

Avusturya’da son 24 saatte 3 bin 614 yeni vaka görüldü.

Günlük en yüksek verinin kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı 78 bin 29’a, ölenlerin sayısı da 11 artarak 965’e çıktı.

- Macaristan ve Polonya

Polonya'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 628 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 241 bin 946 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 179 artarak 4 bin 351’e çıktı.

Macaristan'da da son 24 saatte 1820 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 56 bin 98'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 38 artarak 1390'a yükseldi.

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