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Dünya Orta Amerika'da felaket! 30 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Orta Amerika'da felaket! 30 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-22 02:42:00 -
Orta Amerika'da felaket! 30 kişi hayatını kaybetti

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 30 kişi yaşamını yitirdi.

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. El Salvador’da Salı günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi. Ülkede 3 binden fazla kişi barınaklara yerleştirildi. Sivil Koruma Başkanı Luis Amaya yaptığı açıklamada, “İnsanların hayatlarını kurtarmalıyız. Eşyalar gelir ve gider. Şimdi hayatları korumaya odaklanmalıyız” dedi.

GUATEMALA’DA SELDE 10 ÖLÜ

Guatemala’da ise yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 11 bin kişinin ise tahliye edildiğini belirtti. Geçici barınaklarda kalan kişi sayısının yaklaşık 380 kişi olduğunu aktaran yetkililer, 4 köprünün yıkıldığını bildirdi.

HONDURAS’TA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Honduras’ta ise son 24 saatte 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 500 kişinin etkilendiği selde bin 200’den fazla kişi tahliye edildi. Yağışlar nedeniyle 200 ev hasar gördü.
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Kaynak: AA

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