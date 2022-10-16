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Dünya Orta Amerika’da büyük deprem
Dünya

Orta Amerika’da büyük deprem

Büyük Okyanus açıklarında 6.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 17:50:00 -
Orta Amerika’da büyük deprem

Orta Amerika’nın Büyük Okyanus açıklarında 6.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’nden (CSEM) edinilen bilgiye göre yerel saatle 06.48’de Büyük Okyanus’ta, Ekvador’un 620 kilometre kuzeyinde ve Kosta Rika’nın 738 kilometre güneybatısında, 6.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem sonrası tsunami riskinin bulunmadığı bildirildi. Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı açıklanmadı.

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