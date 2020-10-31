Orta Amerika ülkesinde toprak kayması: 9 ölü
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da toprak kayması yaşandı. Olayda en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Sivil Savunma yetkilileri, El Salvador'un başkenti San Salvador'un 20 kilometre kuzeyindeki bir volkanik dağın yükseklerinden kopan kütlenin 4 kilometre kayması sonucu, dağ eteğindeki 40 kadar evin toprak altında kaldığını bildirdi.
Arama ve kurtarma ekipleri toprak altındaki 9 kişinin cesedine ulaşırken kayıp olduğu bildirilen 35 kişiye ulaşıldı.
Toprak kaymasınedeniyle çevredeki 135 kadar evde de hasar meydana gelirken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.