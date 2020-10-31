  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Orta Amerika ülkesinde toprak kayması: 9 ölü
Dünya

Orta Amerika ülkesinde toprak kayması: 9 ölü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da toprak kayması yaşandı. Olayda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:44:00 -
Orta Amerika ülkesinde toprak kayması: 9 ölü

Sivil Savunma yetkilileri, El Salvador'un başkenti San Salvador'un 20 kilometre kuzeyindeki bir volkanik dağın yükseklerinden kopan kütlenin 4 kilometre kayması sonucu, dağ eteğindeki 40 kadar evin toprak altında kaldığını bildirdi.

Arama ve kurtarma ekipleri toprak altındaki 9 kişinin cesedine ulaşırken kayıp olduğu bildirilen 35 kişiye ulaşıldı.

Toprak kaymasınedeniyle çevredeki 135 kadar evde de hasar meydana gelirken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir depremini 15 saat önce bildi! İstanbul için tarih verdi
Gündem

İzmir depremini 15 saat önce bildi! İstanbul için tarih verdi

Mustafa Kılıç isimli vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremi 15 saat önceden tahmin etti. Kılıç, İzmir depremi sonrası İst..
CHP'ye çalışan İmambakır Üküş, İzmir depremini AK Parti'ye bağladı!
Gündem

CHP'ye çalışan İmambakır Üküş, İzmir depremini AK Parti'ye bağladı!

İzmir’de meydana gelen ve can kayıplarımızın olduğu depremin ardından CHP'ye çalışan gazeteci ve İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmam..
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay