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Dünya Orta Amerika ülkesi Guantemala’da aşı karşıtı köylüler sağlıkçıları alıkoydu
Dünya

Orta Amerika ülkesi Guantemala’da aşı karşıtı köylüler sağlıkçıları alıkoydu

Orta Amerika ülkesi Guantemala’da koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyen karşıtlar yaşadıkları köye gelen sağlık çalışanlarını alıkoydu. Köylüler, 50 doz aşıyı imha ettikten sonra 11 kişilik sağlık ekibi serbest bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 21:13:00 -
Orta Amerika ülkesi Guantemala’da aşı karşıtı köylüler sağlıkçıları alıkoydu

Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın bölge basınında yer alan habere göre, Alta Verapaz eyaletine bağlı Nahuila kasabasında, aşı karşıtı köylüler bölgeye aşı ekibini 7 saat boyunca alıkoydu.

Kent Sağlık Dairesi Müdürü Gabriel Sandoval, köy sakinlerinin daha önce de aşı olmayı reddettiğini belirterek, "İlk kez böyle bir tepkiyle karşılaştık. Kabul etmeme hakları vardır ancak aşı olmama sorumluluğunu üstlenen bir belgeyi doldurmaları gerek." ifadesini kullandı.

Aşıları imha edip ekibi serbest bıraktılar

Polis ve yerel yetkililerin görüştüğü köylüler, sağlık çalışanlarının getirdiği 50 doz aşıyı imha ettikten sonra 11 kişilik ekibi serbest bıraktı. Guatemala'da şimdiye kadar salgın nedeniyle 13 bin 750 kişi hayatını kaybetti, 566 bin 636 vaka tespit edildi. Orta Amerika ülkeleri içinde Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Guatemala, bugüne kadar halkın yüzde 25'ine ilk doz, yüzde 14'üne de ikinci doz aşı yapabildi.

 

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