  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Orta Afrika'da isyan: 6 asker hayatını kaybetti
Dünya

Orta Afrika'da isyan: 6 asker hayatını kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneydoğusundaki Nzako kasabasında isyancıların saldırısı sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 19:31:00 -
Orta Afrika'da isyan: 6 asker hayatını kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneydoğusundaki Nzako kasabasında isyancıların saldırısı sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC'nin Kongo sınırındaki Nzako kasabasına Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.
Askerlerle CPC üyeleri arasında çıkan çatışmada 6 asker yaşamını yitirdi.

3 isyancı etkisiz hale getirildi

Çatışma bölgesinde operasyon başlatan güvenlik güçleri 3 isyancıyı etkisiz hale getirdi.

20'den fazla silahlı grubun bulunduğu ülkede, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay