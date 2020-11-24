Örnek yazar Sevda Gündüz’e Büyükşehir’den ikinci jest

Hasan Özan Bursa

Büyükşehir Belediye Başkanı Aliur Aktaş, azmiyle örnek teşkil eden Sevda Gündüz’ün Hiçran isimli yeni kitabının ‘Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen’ tanıtım toplantısına katıldı. 15-16 yaşlarında yakalandığı genetik friedreich ataksi hastalığı nedeniyle yürüme ve konuşma bozukluğu yüzünden bir anlamda yatağa mahkum olan 37 yaşındaki Sevda Gündüz, azim ve gayreti ile herkese örnek oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, “Sevda kardeşimizi ziyaretimde, ilk kitabı ‘Benim Hikayem’i görmüştüm. İkinci kitabını da Büyükşehir Belediyesi olarak yayınlama sözü vermiştik. Şimdi ikinci kitabının tanıtımını yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.