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Yerel

Ormanya, 6 Haziran Cumartesi günü açılıyor

Ormanya’nın hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında 6 Haziran Cumartesi günü hizmete açılacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:12:08 -
Ormanya, 6 Haziran Cumartesi günü açılıyor

Ormanya’nın hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında 6 Haziran Cumartesi günü hizmete açılacağı duyuruldu.


Kocaeli’de vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve korona virüs nedeni ile bir süredir kapalı olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kapılarını tekrar açıyor. Hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile Ormanya’nın 6 Haziran Cumartesi günü vatandaşların hizmetine tekrar sunulacağı duyuruldu.

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