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Yerel Ormanlık alanda 84 göçmen yakalandı
Yerel

Ormanlık alanda 84 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde ormanlık alanda yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 08:33:00 -
Ormanlık alanda 84 göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde sürdürdüğü devriye faaliyetinde ormanlık alanda yarı çıplak halde düzensiz göçmenlerin olduğunu fark etti.

Ekipler Suriye, Afganistan, Fas, Tunus ve İran uyruklu 84 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.

Göçmenlerin ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri aktarıldı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​​​​​​​

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