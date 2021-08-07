Ormanlara yeni yollar yaptırılıyor
Uşak Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Sivaslı İşletme Şefliği; Erice Kaşı-Akça, Kazan-Sınır, Kayalık-Şeytan Kayası’na 7X520 Km yeni yol yapımı için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sivaslı İşletme Şefliği 536, 554, 555 (ERİCE KAŞI-AKÇA, KAZAN-SINIR, KAYALIK-ŞEYTAN KAYASI) Kod Nolu Yeni Yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 13.08.2021 tarih ve saat 11:00’de Uşak Orman İşletme Müdürlüğü 108 Nolu Oda(Müd.Yrd. Odası)’nda yapılacak. Bu kapsamda yeni orman yollarının 90 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.
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