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Gündem Ormanlara 'terminatör böcek'ler salındı
Gündem

Ormanlara 'terminatör böcek'ler salındı

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, 2022 yılı programı Çam kese böceği zararlısıyla mücadele kapsamında, Çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa) zararlısının tahribat yaptığı ibreli ormanlarda, biyolojik mücadele kapsamında terminatör calosoma (yırtıcı-avcı) böcekler doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 20:13:00 -
Ormanlara 'terminatör böcek'ler salındı

 YENİ AKİT / ANKARA 

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü biyolojik mücadele kapsamında terminatör böceklerin Ormanlara Bırakıldığını duyurdu.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, 2022 yılı programı Çam kese böceği zararlısıyla mücadele kapsamında, Çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa) zararlısının tahribat yaptığı ibreli ormanlarda, biyolojik mücadele kapsamında terminatör calosoma (yırtıcı-avcı) böcekler doğal yaşam ortamlarına bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Taşköprü ve Derince Orman İşletme Şefliği ekibi ile birlikte, ibreli ormanlarımıza zarar veren çam kese böceği zararlısının yırtıcısı olan, toplamda 3200 adet Calosoma sycophanta (terminatör böcek) salınımı yapıldı. Bölgemizde, ibreli ağaçlarının iğne yapraklarını yiyerek yaşamını sürdüren çam kese böcekleri, zamanla ağaçların zayıflamasına, sararmasına ve ileriki zamanlarda kurumalarına sebep oluyor. Körfez Orman İşletme Şefliği 152 ve 153 nolu bölmelerde, Derince Orman İşletme Şefliği 89, 90 ve 91 nolu bölmeler ve Taşköprü Orman İşletme Şefliği 303 nolu bölmelerde zararlının etkin olduğu muhtelif mescerelerde biyolojik mücadele kapsamında bırakılan terminatör böcekler, ibreli ormanlarda ekolojik dengeyi bozmadan, doğal dengeyi korumakta, bu nedenle biyolojik mücadele yöntemi olarak tercih edilmektedir. Bölge Müdürlüğümüzde kimyasal mücadele yapılmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

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