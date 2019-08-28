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"Ormanİzmir" buluşması için hazırlıklar tamam

İzmir’de yaşanan orman yangınının yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Gel, gör, koru” diyerek tüm İzmirlileri davet ettiği buluşmanın detayları netleşti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:02
"Ormanİzmir" buluşması için hazırlıklar tamam

İzmir’de yaşanan orman yangınının yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Gel, gör, koru” diyerek tüm İzmirlileri davet ettiği buluşmanın detayları netleşti. 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 15.00’da başlayacak İzmir Buluşması için yüzlerce kişinin katılması bekleniyor.


İzmirliler, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar’da başlayan ve yaklaşık 3 gün sürdükten sonra 500 hektarlık alanın zarar gördüğü büyük orman yangının yaralarını sarmaya hazırlanıyor.


Bu kapsamda, halkın karar alma süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen İzmir Buluşmalarının dördüncüsü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in daveti üzerine “Ormanİzmir” başlığıyla yapılacak. Yoğun bir katılım beklenen toplantı, 30 Ağustos 2019 Cuma günü yangından etkilenen Efemçukuru Devedüzü Mevkii’nde yapılacak. Etkinliğin başlama saatinin ise 15.00 olduğu açıklandı.



Yangın yerinde piyano resitali


İzmir Buluşması’nın ardından dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, kısa bir konser verecek. Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, olağanüstü gündemle toplanacak. Toplantının yapılacağı alanda hazırlıklar yapılırken, bölgedeki dokunun zarar görmemesi için de büyük özen gösterildi.



Henüz fidan dikimi yapılmayacak


Gerek fidan dikimi için, gereken mevsim koşullarının oluşmaması, gerekse alanın rehabilitasyon çalışmalarının sürmesi sebebiyle henüz bu aşamada fidan dikimi yapılmayacağı belirtildi. Bu konuda sosyal medya hesapları üzerinden gerekli duyuruları yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, fidan dikimlerinin ilerleyen süreçte farklı etkinliklerle gerçekleştirileceği yönünde hatırlatmada bulundu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi önünden araçlar kalkacak


Yanan alanda yapılacak etkinliklere katılmak isteyenler içinse İzmir Büyükşehir Belediye önünden saat 13.00’den itibaren otobüslerin kaldırılacağı belirtildi. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden otobüsleri kullanmak isteyen vatandaşların, kayıt yaptırması için bir dijital form paylaşıldı.


Kendi araçlarıyla etkinlik alanına gelecek vatandaşlar içinse tüm güzergahlardan yönlendirme tabelaları hazırlandığı, bazı ilçe belediyelerinin kendi bölgelerinden kaldıracağı otobüslerle ulaşıma destek vereceği kaydedildi. İlçe belediyelerinden kaldırılacak araçlar içinse belediyelerin yapacağı duyuruların dikkate alınacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:02
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