Ormanı yakan kişiler kameraya yakalandı
İzmir Karşıyaka'da 20 Ağustos'ta ormanı yaktıkları iddia edilen 3 kişi, Orman müdürlüğüün mobil kameralarına yakalandı.29 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 20 Ağustos 2019 tarihinde ormanı yaktıkları iddia edilen 3 kişi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün mobil kameralarına saniye saniye yansıdı. 360 derecelik kamerada yangının başlama anı ve kişilerin bölgeden ayrılışları yer alırken, söz konusu kişiler, kameralardan tespit edilerek İzmir polisi tarafından operasyonla yakalandı.
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