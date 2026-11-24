Ünlülere yeni operasyon dalgası! Aralarında Özcan Deniz ve Deniz Çakır da bulunuyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; şarkıcı Özcan Deniz ve oyuncu Deniz Çakır da gözaltına alındı. Soruşturma uyuşturucu ticareti, temini, kullanımı ve bulundurulması suçlamalarını kapsıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 35 şüpheli hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.
ÖZCAN DENİZ VE DENİZ ÇAKIR GÖZALTINA ALINDI
Başlatılan operasyon doğrultusunda çok sayıda ünlü isim için gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Özcan Deniz, Deniz Çakır, Erdal Bozkuş ve Cem Karcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Yürütülen soruşturmanın uyuşturucu madde ticareti, temini, kullanımı ve bulundurulmasının yanı sıra fuhuş suçlamalarını kapsadığı belirtildi. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ve gizli tanık anlatımları soruşturma kapsamında değerlendirildi.