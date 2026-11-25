Hayatı boyuncu unutmaz: Polise çarpıp kaşan sürücüye ibretlik ceza!
Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarpıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 650 bin TL ceza uygulandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarpıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 650 bin TL ceza uygulandı.
Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde polisin ‘Dur’ ihtarına uymadı.
Sahte plakalı otomobilin sürücüsü Ş.T., kaçmaya başladı.
Polisin yaklaşık 30 dakika süren takibi sonucu Ş.T.’nin otomobili Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi’nde durduruldu.
Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü Ş.T.’ye Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden 650 bin TL ceza uygulanarak polis merkezine götürüldü.
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