Kaza sonrası araç içerisinde sıkışanların itfaiye ekiplerince çıkarıldığı olayda yaralanan üç kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

DÖRT ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA DİREK HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaza, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sibel Çınar yönetimindeki 14 ACG 656 plakalı otomobil ile A.Ö. idaresindeki 14 ABM 774 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan 14 ABM 774 plakalı araç karşı şeride savruldu. Savrulan otomobil önce elektrik direğine, ardından kırmızı ışıkta bekleyen T.M. yönetimindeki 14 ADS 964 plakalı otomobile çarparken, devrilen elektrik direği ise ışıkta bekleyen E.T. idaresindeki 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI, CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Sibel Çınar'ın kullandığı otomobilde sıkışan üç kişiyi bulundukları yerden çıkarırken, diğer otomobilin sürücüsü A.Ö. ile birlikte toplam dört yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sibel Çınar doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirirken, cenazesinin Hacınakkaş Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Aşağısoku Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.