Faturada hata tespit eden veya sayacının hatalı ölçüm yaptığından şüphelenen aboneler, vakit kaybetmeden ilgili doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri hizmetlerine ya da e-Devlet üzerindeki abonelik işlemleri ekranından itiraz başvurusunda bulunabiliyor. Yapılan inceleme sonucunda haksız veya fazla tahsilat belirlendiğinde, aradaki fark bir sonraki faturadan mahsup ediliyor ya da abonenin banka hesabına doğrudan nakit iade olarak yatırılıyor.