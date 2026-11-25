Doğal gaz faturası 750 lira ve üstü gelenler dikkat! Sayacınızdaki o detayı kontrol edip paranızı geri alabilirsiniz
Kış aylarının etkisiyle yükselen doğal gaz faturaları sonrası tüketici hakları ve enerji uzmanları, özellikle faturası 750 TL ve üzerine çıkan aboneleri sayaç kontrolleri konusunda uyardı. Faturadaki "Son Endeks" rakamının sayaç ekranıyla örtüşmemesi veya 10 yıllık periyodu dolan eski sayaçların kalibrasyonunun bozulması halinde abonelere fazla tüketim yansıtılabildiği belirtildi. Hata tespit eden vatandaşların dağıtım şirketine ya da e-Devlet üzerinden yapacağı itiraz sonucunda fazla ödenen tutarın sonraki faturadan düşüldüğü veya banka hesabına nakit iade edildiği aktarıldı.