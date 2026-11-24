Füzelerin kaynağının tartışmaya açık olmayacak şekilde net olduğunu vurgulayan Varşova yönetimi, NATO müttefikleriyle dayanışma içinde savunma kapasitesini güçlendireceğini duyururken, Rus büyükelçi ise suçlamaları reddetti.

VARŞOVA'DAN RUSYA'YA SERT DİPLOMATİK NOTA

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, 20 Kasım'da yaşanan hava sahası ihlali ve üç seyir füzesinin topraklarına düşmesinin ardından Büyükelçi Mikhno'nun bakanlığa çağrılarak kendisine çok sert bir diplomatik nota iletildiğini açıkladı. Notanın Rus büyükelçi tarafından teslim alındığını belirten Wewior, Polonya'nın egemenliği ve vatandaşlarının güvenliği için NATO ülkeleriyle tam dayanışma içinde her türlü savunma tedbirini alacağını ve Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini kaydetti.

RUS BÜYÜKELÇİ REDDETTİ, NATO ERKEN UYARI UÇAĞI KONUŞLANDIRDI

Bakanlık çıkışında açıklamalarda bulunan Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Georgy Mikhno ise füzelerin Rusya'ya ait olduğuna dair doğrulanabilir ve ikna edici bir kanıt sunulmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti. Öte yandan Polonyalı yetkililerin düşen füzelerin kalıntılarına ulaştığını bildirmesinin ardından NATO'nun da gelişme üzerine Polonya'ya bir AWACS erken uyarı uçağı konuşlandırma kararı aldığı bildirildi.