İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, binada bulunan yaşlı vatandaşların tahliye edilmesiyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YAN BİNAYA SIÇRADI

Yangın, saat 20.45 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi 1'inci Muz Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Kısa sürede büyüyen ve rüzgarın yön değiştirmesiyle arkadaki 3 katlı binaya da sıçrayan alevleri gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri dar sokakta güvenlik önlemleri alarak çalışmaları kolaylaştırdı.

YAŞLI VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Görgü tanıklarından Şahin Oral, itfaiyenin ihbardan 3 dakika sonra bölgeye ulaştığını ve dar sokaklara güçlükle girdiğini belirterek yangın sırasında içeride bulunan yaşlı vatandaşların komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldığını ifade etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde herhangi bir can kaybı veya yaralanma tespit edilmezken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.