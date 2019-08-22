0553 313 94 23

Ormandaki uyuşturucuyu drone ve foto kapanla buldular

Yenice ve Bayramiç ilçelerinde 6 ayrı bölgede yetiştirilen uyuşturucuyu drone ve foto kapan yardımıyla bulan jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı- Operasyonlarda bin 61 kök kenevir, 4 kilo 382 gram esrar, ruhsatsız iki av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:22
Ormandaki uyuşturucuyu drone ve foto kapanla buldular

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirilen bölgeler foto kapan ve drone ile tespit edilerek 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesi Başkoz köyünde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekildiği belirlendi.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından drone kullanılarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 ayrı noktaya dikilmiş 913 kök kenevir ile kurutulmak üzere araziye gizlenmiş 4 kilogram esrar, ruhsatsız iki av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler E.Y, Z.Ç, S.G. ve E.Ç'yi gözaltına alan ekipler, bir zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

- Bayramiç'te "foto kapanlı" operasyon

Bayramiç ilçesi Palamutoba köyü kırsalında uyuşturucu yetiştirilen bölge ise foto kapanla izlemeye alındı.

Narkotik eğitimli "Roket" adlı köpeğin de kullanıldığı aramalarda, 148 kök kenevir ile 382 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan F.T, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:22
  1. Çanakkale
  2. drone
  3. FOTO KAPAN
  4. operasyon
  5. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu hafta 9 film vizyona girecek
    1. Bu hafta 9 film vizyona girecek
    2. Türk Telekom’dan Türkiye’nin ilk Wi-Fi..
    3. Mağaza çalışanının dikkati sayesinde..
    4. Döşemealtı’nın her bir köşesine mama..
    5. Van Gölü'nde Urartuların izleri için..
    6. Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı..
    7. Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen..
    8. Merkeze inen yaban domuz sürüsü..
    9. İnşaat maliyet endeksi
    10. Kurban Bayramı'nda 7,7 milyar TL..
    11. Türkiye ekonomisi için kritik veri..
    12. Terör propagandası yapmaktan aranan..
    13. Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12..
    14. Petrol Ofisi hizmet şampiyonlarını..
    15. Jandarma dergisi çocukları dağıtıldı
    16. Trafik magandası tutuklandı
    17. Mersin’de mevsimlik çiçek dikimi..
    18. İnşaat maliyetleri aylık yüzde 0,79..
    19. Balıkçı ağlarına 1 tonluk balık takıldı
    20. Dolar/TL, 5,7420 seviyesinden işlem..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı