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Yaşam Ormanda kaybolan 5 yaşındaki kardeşler 4 hafta sonra böyle bulundu!
Yaşam

Ormanda kaybolan 5 yaşındaki kardeşler 4 hafta sonra böyle bulundu!

Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında kaybolan iki kardeş dört hafta sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 15:20:00 -
Ormanda kaybolan 5 yaşındaki kardeşler 4 hafta sonra böyle bulundu!

Sekiz yaşındaki Glauco Ferreira ve altı yaşındaki kardeşi Gleison, 18 Şubat'ta Manicore kasabası yakınlarındaki ormanda küçük kuşları yakalamaya çalışırken kayboldu.

Kasabadan yüzlerce kişi iki küçük çocuğu aramak için seferber oldu. 4 hafta süren aramalar sonuçsuz kaldı.

Amazon ormanında yağmur mevsimi yaşanması arama çalışmalarını oldukça güçleştirdi.

Umutlar tükenirken iki erkek kardeşten sevindirici haber geldi. Küçük çocuklar salı günü şans eseri bir ormancı tarafından bulundu.

Çocuklar hastaneye kaldırıldı.

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