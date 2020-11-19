  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ormanda karşılaştığı tilkiyi her gün eliyle besliyor
Aktüel

Ormanda karşılaştığı tilkiyi her gün eliyle besliyor

Kastamonu'da yaşayan Yüksel Çelik, ormanda yavruyken karşılaştığı tilkiyi yaklaşık bir yıldır aynı noktada eliyle besliyor - Yüksel Çelik: - "Yağmur da yağsa kar da yağsa yürüyerek de olsa mutlaka gelirim onların yemini bırakır giderim" - "Vahşi bir tilkiyi elinle beslemek kelimelerle tarif edilemez, harika bir duygu"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:04:10 -
Ormanda karşılaştığı tilkiyi her gün eliyle besliyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da 62 yaşındaki Yüksel Çelik, ormanda karşılaştığı yavru tilkiyi bir yıldır her gün eliyle besliyor.

Ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada bir tilki yavrusu gören Çelik, daha sonra tilkiyi her gün aynı saatte beslemeye başladı.

Evinden çıkarak yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana giden Çelik, burada kendisini bekleyen iki kedi ile tilkiyi besliyor.

Yüksel Çelik, AA muhabirine, doğayı çok sevdiğini söyledi.

Doğada bulunduğu süre içinde birçok hayvanı beslediğini ifade eden Çelik, "Bu sürede kuşlar, kediler, tilkilerle dost oldum. Bir akşamüzeri ormanda yürüyüşe çıktım, dönüşte arkamda bir ses duydum. Baktım tilki yavrusu. Önüne yemek bıraktım." dedi.

- "Ciğeri de seviyorlar da çok pahalıya mal oluyor"

Daha sonra her gün aynı saatte aynı yere yemek bıraktığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Daha sonra bu tilkiyle arkadaş olduk. Bir yaşına geldi. Bunun bir kardeşi daha var. Onunla da bir ay önce tanıştık. O biraz vahşi. Her gün evden çıkıp onların malzemelerini alıyor, ciğeri de seviyorlar da ciğer çok pahalıya mal oluyor, kemikli etlerle takviye yapıyorum. Hergün besliyorum. Çok acil bir işim olup şehir dışına falan çıkmazsam yağmur da yağsa kar da yağsa yürüyerek de olsa mutlaka gelirim onların yemini bırakır giderim. Onları bırakamam."

- "Diğer insanların bir kötülük yapmasından tedirgin oluyorum"

Tilkinin her gün saat 15.00'ten sonra alana geldiğini belirten Çelik, şunları dile getirdi:

"Tilkinin gündüz çıkıp insanların yanına geldiğini pek göremezsiniz. Bana çok alışkın olduğu için geliyor. Vahşi bir tilkiyi elinle beslemek kelimelerle tarif edilmez, harika bir duygu. Diğer insanların bir kötülük yapmasından tedirgin oluyorum. Her vatandaş bu şekilde yapamayabilir. Ama dağlara bir şeyler bıraksınlar. Hayvanlar gelip kokusundan olsa mutlaka bulurlar. Bir sürü aç hayvan var."

Çelik'in et aldığı kasap Cemal Kırık ise "Yüksel ağabeyin tilki beslediğini duyduk. Biz de seviniyoruz. Her gün hayvanlar için bir şeyler hazırlıyoruz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca'dan üzen haber
Korona Virüs

Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca'dan üzen haber

Ülkemizin önde gelen ilim adamlarından Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca'nın koronavirüs testl..
Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!
Spor

Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye – Macaristan maçı sonrası Türk futbolu ha..
İmamoğlu 600 milyon TL daha borçlandı!
Gündem

İmamoğlu 600 milyon TL daha borçlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı İmamoğlu'na oy birliği ile toplam 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay