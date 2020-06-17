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Yerel

Ormanda gezerken buldular, gözlerine inanamadılar

Tokat’ta ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar buldukları dev mantarın şaşkınlığını yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:50:00 -
Ormanda gezerken buldular, gözlerine inanamadılar

Tokat’ta ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar buldukları dev mantarın şaşkınlığını yaşadı.


Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Canpolat köyünde mantar toplamaya çıkan Ali San beklemediği bir manzara ile karşılaştı. Daha önce bu kadar büyüklükte bir mantara rastlamadıklarını ifade eden San, mantarı henüz tüketmediklerini söyledi. Zehirli olabilme ihtimaline karşı uzman bir kişiye mantarı göstereceklerini ifade eden San, “Ailecek Canpolat köyüne gezmeye gimiştik. Ovada mantar toplamak için gezerken bu mantarı fark ettik. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Yaklaşık 1,5 kilogram geliyor. Zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. O nedenle bu işin uzmanı olan kişiye göstereceğiz” dedi. 4 yaşındaki Eylül ise dev mantarla poz vererek yaşadıkları anıyı ölümsüzleştirdi.

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