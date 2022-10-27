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Yerel Ormanda bulup yediler! Anne hayatını kaybetti, kızı yoğun bakımda
Yerel

Ormanda bulup yediler! Anne hayatını kaybetti, kızı yoğun bakımda

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen anne yaşamını yitirdi, kızı yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 15:24:00 -
Ormanda bulup yediler! Anne hayatını kaybetti, kızı yoğun bakımda

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Hacıhasan köyündeki ormanlık alanda topladıkları mantarı evlerinde yiyen Şerife Yaman ile kızı Hülya Yaman, bir süre sonra rahatsızlandı.

Anne ve kızı, yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan anne İstanbul'a, kızı ise Sakarya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Şerife Yaman, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kızının ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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