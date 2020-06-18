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Aktüel

Ormana ekilen kenevirler imha edildi

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çalılıklar içinde yetiştirilen 153 kök kenevir imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 21:00:40 -
Ormana ekilen kenevirler imha edildi

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çalılıklar içinde yetiştirilen 153 kök kenevir imha edildi.



Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi güneybatısında bulunan ormanlık alanda izinsiz kenevir ekimi yapıldığı istihbaratını alan Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları aramada mahalleye 50 metre mesafede, çalılık alan içerisinde boyları 100-170 santimetre arasında değişen 153 kök kenevir bitkisi tespit ederek el koydu.


Adli makamların talimatı doğrultusunda sökülen kenevir bitkilerinden numune alınarak imha edilirken, kenevir bitkisini yetiştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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