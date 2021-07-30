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Gündem Orman yangınlarının arkasında ne var? Abdullah Ağar’dan flaş açıklamalar
Gündem

Orman yangınlarının arkasında ne var? Abdullah Ağar’dan flaş açıklamalar

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 12:25:00 -

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 6 kentte alevlere müdahale sürüyor. Son olarak Antalya Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'daki yangında 3, Muğla Marmaris'te 1 kişi hayatını kaybetti. Mersin Silifke'deki yangın nedeniyle Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.

Art arda gelen orman yangınları sonrası gözler hain terör örgütü PKK’ya çevrildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ‘ateşin çocukları’ isimli PKK’lı grubun provokatif paylaşımları görüldü.

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karşı karşıya kalınan durumun milli mesele olduğunu vurgulayan Abdullah Ağar, orman yangınlarının arkasındaki sabotajı değerlendirdi.

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Yorumlar

Nur

Ahiretede cehennemim ebedi çocuları olacaksınız inşallah cehennemde odun olacaksınız
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