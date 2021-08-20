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Gündem Orman yangınlarının arıcılık sektörüne ve çam balı üretimine etkileri araştırılıyor
Gündem

Orman yangınlarının arıcılık sektörüne ve çam balı üretimine etkileri araştırılıyor

Muğla'daki orman yangınlarının arıcılık sektörü ve çam balı üretimine etkileri ile yapılması gerekenlere ilişkin çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 22:38:00 -
Orman yangınlarının arıcılık sektörüne ve çam balı üretimine etkileri araştırılıyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan heyet, Marmaris'teki yangın nedeniyle zarar gören arıcılarla görüştü.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yaptığı açıklamada, Muğla ve Marmaris bölgesinin ülkede çam balı üretiminde birinci sırada yer aldığına dikkati çekti.

Bu bölgenin yüzde 92 çam balı üretimi, aynı zamanda 40 bin arıcılık ailesiyle ilk sırada olduğunu belirten Samancı, şöyle konuştu:

"Arıcılık ülkemiz için çok önemli. Arı kovanı ve arı varlığı açısından dünyada ikinci sıradayız. Dolayısıyla ülkemizde bu büyük felaket, en çok da arıcılık anlamında çok önemli olan Muğla, Marmaris bölgesini etkiledi. Arıcılarımız, 'Keşke evlerimiz yansaydı ama ormanlar yanmasaydı' diyorlar. Çünkü onların geçimi arıcılık, arıcılıkla hayatlarını idame ettiriyorlar. Şimdi sektör temsilcileri, arıcılarımız ve akademisyenlerimizle araştırmalar yapıyoruz. Arıcılık sektörü için stratejik plan çıkaracağız."

Samancı, bölgedeki arıcılara arı yemi dağıtılması ve arının nektar kaynağı olan bitkilerin acilen ekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Uzman Dr. Ender Saraç da yangının ardından devletin bölgeye elini uzatmış olduğunu gördüklerini söyledi.

"Olay sadece bal yememek, bal tüketmemek değil." ifadesini kullanan Saraç, "Bizim bu bölgede çok süratli bir şekilde tıbbi, aromatik bitkileri tekrar ekmemiz ve geri kazandırmamız çok önemli. Ekolojik denge bozulduğu zaman istediğiniz kadar kilomuza dikkat edelim, vitamin alalım bir yere kadar sağlığı koruyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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