Orman yangınlarına karşı itfaiye dopingi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, orman yangını açısından riskli mahalle muhtarlıklarına 106 adet yangın su tankeri verileceğini, itfaiye merkezi sayısının 50’den 72’ye çıkarılacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısının ikinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti. Toplantıda Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol ve İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak, Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos’ta başlayan, Menderes ve Seferihisar’ı etkileyen büyük orman yangınına ilişkin sunum yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesine yangın söndürme çalışmalarında verdiği destekten ötürü teşekkür eden Mehmet Erol, 30 Ağustos’ta olağanüstü meclis toplantısını yangın yerinde yaparak toplumda duyarlılık oluşturulmasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisini de kutladı. Erol, İzmir Büyükşehir Belediyesinin daha önceki yıllarda su tankeri dağıttığını, köylülerden gelen istek doğrultusunda basınçlı su tankeri desteği talebinde bulundu.

650 personel görev yaptı

İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak, İzmir İtfaiyesinin 300 araç, bin 245 personelle hizmet verdiğini ve Türkiye’ye örnek çalışmalar yaptığını, günde ortalama 64’ü yangın 80 olaya müdahale ettiklerini söyledi. 53 saat süren Tırazlı büyük orman yangınının İzmir’in tarihindeki en büyük orman yangını olduğuna dikkat çeken Varlıorpak, İtfaiye Daire Başkanlığının 200 su tankeri, 650 personel ve 50 dozerle yangın sahasında görev yaptığını ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesinin altı daire başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğünün de yangın söndürme çalışmalarında canla başla çalıştığını söyledi.

Gönüllü itfaiyeciler geliyor

Yangınların önlenmesi, yangına ilk müdahale gibi konularda İzmir Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalara ilişkin bilgi veren Varlıorpak, yaptıkları araştırmalar sonucunda köy statüsünden mahalleye geçen yerleşimlerde var olan 137 yangın su tankerine ilave 106 adet yangın su tankeri daha alınacağını açıkladı. İtfaiye ekipleri gelene kadar acil kurtarma dahil ilk müdahaleyi yapacak gönüllü itfaiyeciler oluşturacaklarını, bunun için 7’den 70’e eğitim çalışmalarına başladıklarını belirten Varlıorpak, yeni stratejik plan çerçevesinde itfaiye merkezi sayısının 50’den 72’ye, bir adet olan müfreze (bir arazöz, beş personelden oluşan acil müdahale birimi) sayısını da 15’e çıkarılacağını söyledi.

Yılsonuna kadar Çeşme Dalyan ve Torbalı Çaybaşı itfaiye merkezlerinin hizmete alınacağını belirten Varlıorpak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı işbirliği görüşmeleri doğrultusunda yangına müdahalede standartlarını yükseltmek için 13 organize sanayi ile üç serbest bölgede işbirliği protokolü yapılacağını, ilk protokolün de Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ile gerçekleştirileceğini söyledi.

22 Eylül’de ulaşım 1 kuruş

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek “Otomobilsiz Kent Günü”nde, Cumhuriyet Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı’nın kesişimi bir günlüğüne motorlu taşıt trafiğine kapatılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince alınan karara göre halkı toplu ulaşıma teşvik etmek amacıyla 22 Eylül Pazar günü İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında geçerli tarife 1 kuruş olacak.