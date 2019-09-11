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Orman yangınlarına karşı "gönüllü" seferberliği

Türkiye'deki orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmek amacıyla özel eğitimli ve ekipmanlı, sertifikalı, kimlikli "gönüllü"ler görev yapacak - Devlet ormanlarında çıkmış yangının söndürülmesine katılan gönüllülerin iaşe giderleri, yangın söndürme faaliyetleri süresince ilgili orman işletme müdürlüğünce, diğer ormanlarda ise sahipleri tarafından karşılanacak

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:29
Orman yangınlarına karşı "gönüllü" seferberliği

ANKARA (AA) - Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele, özel eğitimli ve ekipmanlı, sertifikalı, kimlikli "gönüllüler" ile güçlendirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak gönüllülerin hukuki statüsü, nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, eğitimleri, araç-gereçleri ve kıyafetleri belirlendi.

Buna göre, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmak isteyenler, orman bölge müdürlüğüne ya da orman işletme müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunacak. "Gönüllü" statüsü verilecekler komisyon tarafından belirlenecek.

- Sertifikalı ve özel kimlikli olacaklar

Adaylara, yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim sonucunda yapılacak sınavlarda 70 ve üzeri not alarak başarı gösterenler orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olmaya hak ve yeterlilik kazanarak katılım belgelerini alabilecek.

Adaylarda, gönüllü statüsü için teorik ve uygulamalı orman yangınlarıyla mücadele eğitimini başarıyla tamamlama ve sertifikasını almış olma şartı aranacak.

"Gönüllü" statüsü kazananlara kimlik kartı verilecek.

- 2 yılda bir ekipmanları yenilenecek

Orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerine, devlet ormanlarında çıkan yangınlarda kullanılmak üzere, iki yılda bir Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek araç-gereç, malzeme ve kişisel koruyucu donanım verilecek. Sahipli ormanlarda çıkan yangınlarda bu ihtiyaçlar orman sahipleri tarafından tedarik edilecek.

Devlet ormanlarında çıkmış yangının söndürülmesine katılan gönüllülerin iaşe giderleri yangın söndürme faaliyetleri süresince ilgili orman işletme müdürlüğü tarafından, diğer ormanlarda ise sahipleri tarafından karşılanacak.

Orman yangını ihbarı üzerine, kişisel koruyucu donanım, araç ve ekipmanlarıyla ekip halinde olay yerine hemen intikal, yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, orman yangınları esnasında her türlü kaza ve mahsur kalma gibi teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale, her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek gönüllülerin görevleri arasında olacak.

Gönüllülerin, kişisel koruyucu kıyafetlerini muhafaza etmek ve bunların temiz ve düzenli bulundurulmasını sağlamak, alet, edevat ve araçların bakım ve temizliklerini yapmak gibi görevleri de bulunacak.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına fiilen katılarak, bu çalışmalar esnasında ölen, sakatlanan, yaralanan ve hastalanan gönüllüler hakkında "Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanacak.

Gönüllü personelin katıldıkları eğitim ve tatbikat çalışmaları süresince yeme, içme, ulaşım ve barınma giderleri Orman Genel Müdürlüğünce karşılanacak.

Üstün başarı ve yararlılık gösteren orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgeleri verilecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:29
  1. gönüllü mücadele
  2. Orman Yangınları
  3. Resmi Gazete
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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